برلماني ليبي: مصرف يضم حسابات محظورة يتعاون مع أحد أفراد عائلة دبيبة للاستيلاء عليها

قال عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، إن هناك مصرفاً يضم حسابات كبيرة محظورة، يتعاون مع أحد أفراد عائلة دبيبة للاستيلاء عليها.

وخلال تغريدة له عبر حسابه على تويتر، لم يكشف التكبالي، عن اسم المصرف وهوية الشخص الذي ينتمي لآل الدبيبة أو يرعى مصالحهم.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي: “مصرف يحوي حسابات كبيرة محظورة لرجالات العهد الماضي يتعاون مع الميليشيات وأحد الدبيبات للاستيلاء عليها”.

وختم موضحا أنه لضمان التعاون تم نقل مدير الفرع من تونس لرئاسة المركز الرئيسي.