منظمة الهجرة تجري دورات للشباب الليبي حول كيفية صيانة المولدات الكهربائية

أخبار ليبيا 24

تواصل منظمة الهجرة الدولية تدريباتها للشباب، بينهم مهاجرين، لتعلم صيانة المولدات الكهربائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في بنغازي وسبها والقطرون.

وتهدف الدورة لمساعدة الشباب على تعلم حرف تمكنهم من تحقيق الدخل المستقل لهم.

وقال، المشرف على برنامج التدريب، حامد الحضيري، لأخبارليبيا24، إن التدريب شمل 13 شابًا من مدينة سبها بينهم مهاجر.

وأضاف الحضيري، أن التدريب يسعى لإكسابهم معارف ومهارات صيانة المولدات الكهربائية المحمولة. وأشار إلى أن هذه مهنة تدر دخلًا جيدًا لمن يمتهنها خاصة في فترات انقطاعات الكهرباء المتكررة ولساعات طويلة في ذروة الصيف وذروة الشتاء.

وأوضح الحضيري، أن المتدربين يحصلون في نهاية التدريب على معدات تساعدهم في بدء عملهم بشكل مستقل.

وقال إن التدريب، يتضمن أيضا إكساب المتدربين معارفًا حول إدارة الوقت ووضع خطط الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، ومتابعة الدخل وكيفية استثماره.