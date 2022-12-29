الأرصاد تتوقع سقوط أمطار الأسبوع المقبل على مناطق الشمال الشرقي لليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن من المحتمل سقوط أمطار بداية من يوم السبت القادم على مناطق الشمال الشرقي.

وأفاد المركز، أن حالة الطقس اليوم تبقى مستقرة على أغلب مناطق ليبيا، وأن درجات الحرارة نهارًا تتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة مئوية، بينما تبقى منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية.

وأشار إلى احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا الجمعة على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت ومناطق الشمال الشرقي.

وقال، إن من المتوقع تكاثر السحب مساء يوم الغد على درنة وأقصى الساحل الشرقي. وأشار إلى احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر. وأشار إلى أن هناك فرصة أفضل لسقوط الأمطار بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.