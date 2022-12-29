افحيمة: ليبيا بحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بجبر الضرر

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن “ليبيا ليست دولة قوية، ولا توجد بها مؤسسات حقيقية قادرة على الكشف عن مصير المُختفين قسريًا”.

وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إن “ليبيا بحاجة إلى مصالحة وطنية حقيقية تبدأ بجبر الضرر، وتنتهي بنزع الضغينة ودفن الأحقاد، من خلال رد المظالم بكفالة الدولة وقوة القانون”.

وختم موضحًا أن “التدافع السياسي في ليبيا لا يعتمد الديمقراطية كوسيلة حقيقية للوصول إلى الحكم، مردفًا أن “معظم الأطراف السياسية تتمترس خلف قوى مسلحة يُستعان بها لترهيب الخصوم السياسيين”.