فحيمة: مبادرة الرئاسي لذر الرماد في العيون وخطوة عقيلة الأخيرة لم يرجع فيها للنواب

استغرب عضو مجلس النواب صالح فحيمة التعاطي مع مبادرة الرئاسي الأخيرة، قائلا إن التعامل على أن القاعدة الدستورية هي التي منعت إنجاز الانتخابات يعد محاولة لذر الرماد في العيون وإلهاء الليبيين في أمر غير هذا الاستحقاق.

وأكد فحيمة في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار أن السبب الحقيقي لفشل الانتخابات هو الصراع الكبير وعدم الرضى بدخول السباق من أطراف معينة تجاه أخرى، واستخدام القوة إلى حد اقتحام مفوضية الانتخابات وتهديد رئيسها.

وتابع فحيمة أن هناك امتعاضا بين عدد من النواب بسبب تراجع عقيلة صالح في بيان مشترك مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مشيرا إلى أنه كان من الأجدر به الرجوع للمجلس.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

