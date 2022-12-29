 باشاغا يناقش مع وزيري الحكم المحلي والأشغال العامة الوضع الخدمي والمختنقات بالبلديات

أخبار ليبيا 24

ناقش، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس في سرت، مع وزير الحكم المحلي، سامي الضاوي ووزير الأشغال العامة، نصر شرح البال، المختنقات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها لعدد من المدن والبلديات.

ويأتي هذا النقاش، في إطار الجهود لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.

وتناول النقاش المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وجرى، استعرض أداء الوزارتين وخطط عملهما والمشاريع المدرجة، تحت التنفيذ من بينها الصيانات المستعجلة والدورية للطرق، والمؤسسات العامة وأعمال الإنشاءات والتطوير التي تنتظم عدداً من المرافق الخدمية.