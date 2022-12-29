رجعة القطراني: إطلاق اللافي منصة لصناع المحتوى الهادف سيدعم الهوية الإسلامية والليبية

رأت رجعة القطراني مذيعة قناة النبأ السابقة التي غيّرت اسمها إلى ميس الريم، أن إطلاق وزير الدولة لشؤون الاتصال بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، منصة لصناع المحتوى الهادف سيدعم الهوية الليبية، على حد قولها.

وقالت القطراني، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقة معه فيديو للافي وهو يتحدث خلال الحفل الذي أقامه: “كل التوفيق لهذه المنصة لدعم الهوية الإسلامية والليبية ويجب ألا يترك الشباب والمثقفين الفرصة للمحتوى السيء طالما أن الفرصة متاحة أمامهم.

فيما قال اللافي خلال الفيديو: “نحن سعداء لأننا سنطلق حاضنة أعمال منها منصة «صناع المحتوى الهادف»، والدولة ستقوم بواجبها لدعم تدريب لأن يصبح عندنا صناع محتوى هادف في مجالات مختلفة، وهذا دورنا نحن في الدولة اليوم لأن نقدم الدعم المطلوب حتى لا نترك الفراغ واسعا دون قيود في كثير من الأشياء”.