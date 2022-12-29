شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء” للزوجة والبنات

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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء” بناء على التعليمات بضرورة استكمال عملية تسليم البطاقات بأسرع وقت ممكن.

وقالت الوزارة، أن الوزيرة وفاء الكيلاني أصدرت تعليمات بضرورة استكمال عملية تسليم بطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما إلى المستفيدات من المنحة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الوزارة، شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء”.

وأوضحت الوزارة، أن الدفعة الأولى تتكون من 34 ألف بطاقة والثانية 18 ألف بطاقة.

وقالت الوزارة، إن استمرار عملية إصدار وتوزيع ما تبقي من بطاقات “إيفاء” على فروع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت، أن بإمكان البنات من مواليد 2004 اللاتي بلغن سن 18 عاما التسجيل في المنحة من خلال الرسائل القصيرة.