ليبيا – قالت بعثةُ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها على علم بالتقارير الزائفة التي تَرُوج على الإنترنت، وتزعُم أن الممثلَ الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي يخطط للإعلان عن خارطةِ طريقٍ تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

البعثة أوضحت في بيان لها أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

ودعت البعثة جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن أية أعمالٍ قد تُهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مشيرةً إلى أن أوثق المصادر للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة الممثل الخاص للأمين العام هو الموقعَ الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحساباتِها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

وأشار البيان إلى أن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقتضي مساعدة الشعب الليبي على تحقيق تطلعاته في اختيار قيادة ومؤسسات تتمع بالشرعية، لذلك يحث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023.

Shares

The post البعثة الأممية تدعو جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أية أعمال تُهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية