وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية تعلن تسليم 56 ألف بطاقة “إيفاء” لفروعها

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم شحن 56 ألف بطاقة “إيفاء” إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة توزيعها على المستفيدات، وذلك وفق آلية تضمن سرعة التسليم.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن تلك الشحنة تتوزع على دفعتين، الأولى بـ34 ألف بطاقة، والثانية 18 ألف بطاقة خاصة بالمنحة المقدمة للزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما.

ومن جانبه أعلن مشروع منحة الزوجة والأولاد، أن البنات من مواليد العام 2004، اللائي بلغن سن 18 عاما، بإمكانهن التسجيل في المنحة من خلال رسائل «sms».