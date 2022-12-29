الطبلقي: إذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدة ليبيا فعلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي تطبيق بنود اتفاق جنيف

استبعدت، عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الأربعاء، إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام المقبل في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة للبلاد.

وقال الطبلقي، في تصريحات لموقع “أخبار ليبيا 24″، إن الأمر يحتاج إلى وقت طويل قد يصل لأكثر من سنة.

وأشارت الطبلقي، إلى أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتلي قد تكون مجدية، ولو أن في موضوع الشق التنفيذي وتشكيل حكومة جديدة أصبح سهلا لتقاسم الوزارات.

وأضافت الطبلقي، أما بالنسبة للانتخابات؛ فالأمر يحتاج إلى وقت قد يصل إلى أكثر من سنة.

وقالت الطبلقي، إن “أزمة ليبيا أمنية، وفي ظل انتشار السلاح ووجود كتائب مسلحة، وقواعد أجنبية على أرض الوطن، لن تكون الأرضية صالحة لأي شيء، لا انتخابات، ولا توحيد مؤسسات ولا تطبيق القانون ولا القضاء على الفساد”.

وأضافت، “إذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدة ليبيا؛ فعلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي، تطبيق بنود اتفاق جنيف”.

وأكدت الطبلقي، أن حل الأزمة الليبية لابد أن يكون ليبيًا ومن داخل البلاد، وبرعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل أجنبي، قد يزيد من تفاقم الأزمة.

كما نفت، الطبلقي، وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة، موضحةً إن “الخبر المتداول عبر وسائل الإعلام بالخصوص لا أساس له من الصحة”.

وأكدت، أن “المجلسان لم يلتقيا إلى الآن، بالرغم من وجود مساعٍ من لأجل ذلك”، وقالت، “لم يعد هناك أي أمل إلا وجوب توافق المجلسين”.

وأشارت الطبلقي، إلى أن “كل الإخفاقات خلال هذه الفترة تُنسب إلى المجلسين سواء محليا أو دوليا”.