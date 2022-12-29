 باشاغا يبحث مع وزيري الحكم المحلي والأشغال العامة الوضع الخدمي بالبلديات

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اجتمع، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس في سرت، مع وزيري الحكم المحلي، سامي الضاوي، والأشغال العامة، نصر شرح البال.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع ناقش المختنقات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها ياشاغا لعدد من المدن والبلديات، وذلك في إطار الجهود لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.

وأضافت، أن الاجتماع تناول المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.

وذكرت، أنه تم استعرض أداء الوزارتين وخطط عملهما والمشاريع المدرجة تحت التنفيذ من بينها الصيانات المستعجلة والدورية للطرق والمؤسسات العامة وأعمال الإنشاءات والتطوير التي تنتظم عدداً من المرافق الخدمية.