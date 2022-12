الدرسي: القرار المصري بترسيم الحدود مع ليبيا جاء تحت الضغط التركي بشأن نزاعات غاز المتوسط

ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن القرار المصري بترسيم الحدود مع ليبيا جاء في غالب الظن تحت الضغط التركي والنزاعات الدولية على غاز المتوسط وتحت الضغط اليوناني، وفي كل هذا كانت ليبيا هي الطرف الأضعف والخاسر، لذلك فإن الشعب الليبي بكل تنويعاته السياسية مستاء للغاية من هذا القرار.

الدرسي وفي حواره مع “DW عربية”أضاف: ” أن القرار المصري جعل الحكومات في ليبيا شرقًا وغربًا تتفق على رفضه، كما أن البرلمان ومجلس الدولة اتفقا على إدانة التصرف المصري”.

وتابع: “نحن ندين هذا التصرف الذي جاء في وقت غير مناسب، خاصة أنه جاء من مصر الشقيقة الكبرى والجارة التي بيننا وبينها علاقات تاريخية وأسرية ومصيرية، وهي في ذلك القرار لم تراعِ الحالة الليبية واستغلت ضعف الجانب الليبي بسبب الصراع السياسي وعدم وجود حكومة مركزية واحدة “.

ورأى أن القرار المصري سترتب عليه تبعات كبيرة وخطيرة، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات داخل ليبيا تراه قرارًا متسرعًا وغير مسؤول.

وقال الدرسي: “نحن كبرلمان ليبي سنقوم بإرسال شكوى رسمية الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والرد سيكون قوي ومباشر، فترسيم الحدود لا بد وأن يتم بتوافق بين الدول فهناك حدود دولية وجغرافية وقبلية وأسرية متداخلة بشدة بين البلدين ولا يمكن للحكومة المصرية أن تغفل كل هذا وتتجاوزه وتقوم بترسيم الحدود من جانبها فقط”.

وأردف: “تبعات هذا القرار ستكون شعبية وسياسية، فهناك أكثر من 3 ملايين مصري يعملون في ليبيا وفق الأرقام الرسمية وهناك عدد آخر كبير يدخل بشكل غير قانوني، فليبيا تعتبر متنفس كبير لمصر”.

وأعاد الدرسي التذكير بنتيجة الخلافات الحدودية بين البلدين في عهدي السادات والقذافي وكيف تصاعد التوتر بين البلدين بشدة، مضيفًا: “إن الحالة السياسية بين شرق ليبيا والحكومة المصرية كانت ممتازة لكن بهذا القرار المصري المنفرد والمتسرع ستتوتر العلاقات بين الجانبين”.

الدرسي أكد أن المقصود بالقرار المصري هو الطعن في اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة فايز السراج السابقة والحكومة التركية، فالكل يريد نصيبًا من كعكة الغاز في شرق المتوسط وكلنا نشاهد طبيعة العلاقات المحتدمة بين تركيا واليونان في هذا الشأن.

