الخوجة: باتيلي أمهل مجلسي النواب والدولة للتوافق حول إعداد القاعدة الدستورية

أخبار ليبيا 24

قالت، عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، أعطى مدة زمنية لمجلسي النواب والدولة للتوافق حول إعداد القاعدة الدستورية.

وأكدت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن مجلسي النواب والدولة يعملان على ذلك هذه الأيام، ولم تحدد الخوجة، زمن المدة التي منحها لمجلسي النواب والدولة.

وكانت قد نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجود تخطيط للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة، في بيان لها، إنها علما بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت، أن هذا النوع من “الأخبار الكاذبة” يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها في ليبيا، والذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

وقالت، إن باتيلي يشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.