الزرقا: حفتر تحدث نيابة عن الليبيين بخصوص عدالة توزيع إيرادات النفط

أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقا، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر تحدث نيابة عن الشارع الليبي كله، وخصوصاً بالشرق والجنوب الليبي، فيما يتعلق بعدالة توزيع إيرادات النفط.

وقال الزرقا، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “بينما يتم استخراج أغلب النفط من الشرق والجنوب، تصب العوائد لصالح مدن الغرب، وخصوصاً العاصمة طرابلس ومصراته والزاوية، وهي المدن التي تستأثر بالنصيب الأكبر من الاستثمارات والمشروعات العمرانية، مما يسبب احتقاناً ببقية المدن الليبية، بما فيها بعض مدن الغرب المهمشة، كسرت وبني وليد وترهونة”.