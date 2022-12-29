النائب أسماء الخوجة: باثيلي أعطى مجلسي النواب والدولة مدة زمنية للتوافق حول إعداد القاعدة الدستورية

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قالت، عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، أعطى مدة زمنية لمجلسي النواب والدولة للتوافق حول إعداد القاعدة الدستورية.

وأكدت الخوجة، في تصريحات، أن مجلسي النواب والدولة يعملان على ذلك هذه الأيام.

ولم توضح الخوجة، زمن المدة التي منحها لمجلسي النواب والدولة.

ونفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجود تخطيط للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت البعثة، في بيان، إنها علما بالتقارير الزائفة التي تروج على الإنترنت، وتزعم أن باثيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت، أن هذا النوع من “الأخبار الكاذبة” يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها في ليبيا، والذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

وقالت، إن باثيلي يشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.