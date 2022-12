الخوجة: يجب أن ينتهج المبعوث الأممي خطة حوار مختلفة للوصول إلى نتائج إيجابية

ليبيا – علقت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة على ما يُتداول عن إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خارطةَ طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة.

الخوجة قالت في تصريح لمنصة “فواصل”: لا تختلف محاولات باتيلي عن محاولات المبعوثين السابقين لتكوين لجنة حوار جديدة، ولن تكون النتائج مختلفة عن النتائج السابقة.

وأكدت أنه يجب أن ينتهج المبعوث الأممي خطة مختلفة للوصول إلى نتائج إيجابية، لأن إعادة التجارب السابقة بحذافيرها وعدم المُضي في طريق جديدة سيوصلنا إلى النتيجة نفسها.

واعتقدت أن ثمّة مدة زمنية أعطاها المبعوث الأممي عبد الله باثيلي للتوافق بين مجلسي النواب والدولة وإعداد القاعدة الدستورية، وهذا ما يعمل عليه المجلسان هذه الأيام.

ونوّهت إلى أن مجلس النواب يلتزم بالتعديل الدستوري الـ12 الذي ينصّ على تشكيل لجنة أخرى لإعداد القاعدة الدستورية إذا فشل المجلسان في معالجة النقاط الخلافية في الدستور.

وبيّنت أن المجلس أوقف إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية بعد التصويت عليه مراعاةً للتوافق مع مجلس الدولة لاعتراضه عليه، وحلّ الأزمة يحتاج إلى مرونة في هذه المدة.

