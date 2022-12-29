نصية: جلسة المجلس الاثنين ستناقش مسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن “جلسة المجلس الاثنين ستناقش مسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، والمسـار الدستوري يجب أن يسمو عن أي خلافات بين مجلسي النواب والدولة”.

نصية، وفي تصريحات صحفية، أضاف أن “الإشكال الأساسي للأزمة السياسية هو الخلاف حـول انتخاب الرئيس، و نتوقع أن يعود التواصل مع مجلس الدولة عقب تعهد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعدم إقرار قانون المحكمة الدستورية”.

وتابع: “المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي ساهم في تجميد العملية السياسية بدل تحريكها، وجميع الأطراف لا تريد الانتخابات الرئاسية وهذا جوهر الأزمة”.