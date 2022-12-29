وزير في حكومة الدبيبة يطالب إندونيسيا بفتح قنصليتها في بنغازي

طالب محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، القائم بأعمال سفارة جمهورية اندونيسيا لدى ليبيا؛ ديدي أحمد بفتح القنصلية في مدينة بنغازي في أقرب وقت.

وأكد حساب وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، في بيان على فيسبوك، أن المطالبة بفتح القنصلية، جاء بهدف “تسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات والمستثمرين من البلدين”.

وأشار البيان إلى أن الحويج وجّه الدعوة الى وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا إلى زيارة ليبيا في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم فعاليات مشتركة تضمّ أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين.

بحث اللقاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركات الاندونيسية في العمل بدولة ليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات ذات الاهتمام، وإقامة مصانع مشتركة لصيد الأسماك.

كما تطرق الحاضرون إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الأعمال الليبيين بجمهورية اندونيسيا والعمل على تسهيل حركة التنقل والإقامة والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين، إضافة الى إمكانية تنظيم معرض للصناعات والمنتجات الاندونيسية بدولة ليبيا ولقاءات ثنائية بين أصحاب الاعمال لطرح الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.