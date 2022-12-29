الشؤون الاجتماعية: شحن 52 ألف بطاقة إيفاء لتوزيعها على المستفيدات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية شحن دفعتين من بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 سنة بإجمالي 52 ألف بطاقة وذلك لإيصالها لفروع الوزارة تمهيدا لتوزيعها على المستفيدات.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدفعة الأولى تتكون من 34 ألف بطاقة والثانية 18 ألف بطاقة، لكي يتم إيصال البطاقات إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة بعملية توزيعها على المستفيدات منها حسب الآليات المتبعة التي تضمن سرعة التسليم.

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه تتسارع هذه الأيام عملية إصدار وتوزيع ما تبقي من بطاقات “إيفاء” على فروع الوزارة في كامل تراب ليبيا.

ولفتت الوزارة إلى أن مشروع منحة الزوجة والأولاد يؤكد أن البنات من مواليد 2004 بعد بلوغهن سن 18 عاما بإمكانهن التسجيل في المنحة من خلال رسائل (sms) باتباع الخطوات المطلوبة.