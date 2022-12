بوراس: نتوقع أن تكون بعض الدول داعمة للمرشح سيف القذافي خاصة الدول الأفريقية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن الديمقراطية الليبية الآن دون ضوابط ولا قواعد أساسية، فاليوم لا تستطيع أن تمنع أحدًا من الترشح أو التعبير عن موقفه، خاصة مع ما يتم من تبادل أسرى وإفراج عن متورطين في دماء الليبيين بحجة المضي قدمًا.

بوراس أكدت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أنه لا يمكن التبرير لطرف ومنع آخر من تقديم نفسه كقائد لشعب نحو الاستقرار.

وأضافت: “نتوقع أن تكون بعض الدول داعمة للمرشح سيف القذافي، خاصة الدول الأفريقية؛ كون النظام السابق كان سندًا لهم، أما المصالحة الوطنية فطالما لم تعتمد في أساسها على العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة وجبر الضرر وإنهاء الإفلات من العقاب، فهي مجرد صفقة للتهرب من الضحايا”، بحسب تعبيرها.

