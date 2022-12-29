قال نائب رئيس اللجنة العلمية بمكافحة الأمراض إبراهيم الدغيس إن تأثير الخوف من جائحة كورونا خلال العامين الماضيين ألقت بظلالها مع انتشار الانفلونزا الموسمية في البلاد.

وأضاف الدغيس في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن مخاوف الناس من الفيروس المخلوي مبالغ فيها رغم أن الفيروس قد اكتشف قبل سبعين عاما، مؤكدا أنه لا صلة بين انتشار الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.

وقال الدغيس إن التحاليل المختبرية لعينات من الحالات، أوضحت أن 80% منها مصابة بالإنفلونزا الموسمية، فيما لم تتجاوز الإصابات بالفيروس المخلوي 10%.

ووصف الدغيس إجراءات الإغلاق ببعض المرافق التعلمية بأنها غير مطلوبة، منوها إلى أن الإجراءات الاحترازية الأساسية هو ما يتطلبه الموقف، وفق قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post الدغيس: هنالك حالة هلع تلقي بظلالها مع الإنفلونزا الموسمية appeared first on ليبيا الأحرار.

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