حكومة بنغلاديش توافق على مذكرة تفاهم مع ليبيا لاستقدام العمالة

صادق مجلس الوزراء في بنغلاديش على اقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا حول التعاون المشترك في مجال استقدام العمال، بهدف حماية حقوق العمال المهاجرين.

وأكد مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه أمس الأربعاء الموافقة على مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا بشأن توظيف عمال من بنغلاديش، موضحا انه سيجري توقيعها مع ليبيا قريبا للمساعدة في حماية حقوق وكرامة العمال من بنغلاديش وفقًا لقوانين الدولة المستقبلة.

كما سيجري توظيف العمال البنغاليين في ليبيا من خلال القنوات الرسمية بموجب مذكرة التفاهم بمجرد التوقيع على الوثيقة المقترحة من قبل الحكومتين.