«الوحدة» تفتح المجال أمام التونسيين للاستثمار في ليبيا

أكّد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية ولايتها، محمد سالم الشهوبي، أمس، أن المجال «مفتوح» أمام المؤسسات التونسية للعمل والاستثمار في ليبيا في قطاع الطرقات والبناء والأشغال العامة.

جاء ذلك على هامش لقاء أجراه الشهوبي بمقر الوزارة مع وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، محمد الرعيض، وسفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي.

وشدد الشهوبي، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، على أهميّة تكثيف وتحسين خدمات النقل الجوّي والبحري والبري. مؤكدا عزم الحكومة الليبية على تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي، ومعالجة كل العقبات أمام التعاون الثنائي بين تونس وليبيا، مشيدا بخبرة المؤسسات التونسية في مجال الطرقات والبناء والأشغال العامة.

ومن جهته، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى وجود فرص حقيقية للعمل المشترك بين البلدين، والتوجّه معا نحو أفريقيا. مؤكدا عزم القطاع الخاص في تونس وليبيا على «حسن استثمار هذه الفرص، والمساهمة في تحسين البنية التحتية والتجهيزات الأساسية في البلدين، بالاعتماد على ما يتوفر لديهما من خبرة وطاقات بشرية كفؤة»، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود لتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية.

وكان اجتماع مماثل قد جمع أول من أمس وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، بوفد من منظمة الأعراف برئاسة سمير ماجول والسفير التونسي، أكد من خلاله المسؤول الليبي أن بلاده تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع تونس بمختلف المجالات.