امطير: أغلب النسويات مدمرات نفسيا ولا يصلحن للقيادة

رأت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن أغلب النسويات مدمرات نفسيا ولا يصلحن للقيادة ولا لتربية جيلا سيكافح هذه الحياة. القيادة تحتاج شخصا مستقرا نفسيا.

وقالت امطير في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “علمتني هذه السنة دروسا كثيرة وسأكتب كل مرة جزئية مما تعلمت وسأبدأ بالمرأة”.

وأضافت “أكثر النساء كرها للمرأة هن بعض النسوة اللواتي يتكلمن عن النسوية وحقوق المرأة وهناك مواقف عديدة رأيتها وعاصرتها وعشتها لحظة بلحظة؛ كونك امرأة أكثر من سيحاربك بعض من النساء، وأكثر من سيتدخل في أموك الخاصة بعض من النساء، وأكثر من سيكيد لك بعض من النساء”.

وتابعت “أغلب النسويات كان سببا في تعاسة أبنائهن هن من كانت لهن الكلمة الفصل في طلاق كناتهن وتدمير حياة كل فتاة تذهب وراء أفكارهن وأغلب النسويات مدمرات نفسيا ولا يصلحن للقيادة ولا لتربية جيلا سيكافح هذه الحياة. القيادة تحتاج شخصا مستقرا نفسيا”.