خلال اجتماع أمني بالزاوية.. اللافي يؤكد ضرورة مكافحة التهريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.

تصريحات اللافي جاءت خلال رئاسته اليوم الخميس اجتماعًا موسعا بمديرية أمن الزاوية مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ضم كل من المحامي العام هشام احمودة، رئيس أركان قوات المنطقة الغربية محمد الحداد، رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بالمدينة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية بمدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

وأعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

وتم الاتفاق على ضرورة المجاهرة بالأمن واستتبابه داخل مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وتفعيل الغرفة الأمنية بأسرع وقت، بترصد المجرمين، والقبض عليهم بالتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتسليمهم للجهات القضائية، وفتح الطريق العام، واستئناف خطوط سير توزيع الوقود، من شركة الزاوية لتكرير النفط.