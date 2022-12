بن طاهر: ظهور سيف الإسلام الآن دفع الأطراف المتصارعة للاتفاق في مسألة تقرير مصيره

ليبيا – رأى الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع السياسي في ليبيا، رمضان بن طاهر، أن ظهور سيف الآن ومحاولته المتكررة للعودة إلى السلطة من بوابة الانتخابات، دفع الأطراف المتصارعة والتابعة للحماية الأجنبية التي سيطرت على الوضع في ليبيا شرقًا وغربًا إلى الاتفاق في مسألة تقرير مصير نجل القذافي.

بن طاهر أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن سيف ما زال ينظر إلى أن فرص نجاحه كبيرة؛ بسبب فشل أطراف الصراع في إحداث أي تطور إيجابي في المشهد الليبي.

ولفت إلى أنه يراهن على حضوره وشعبيته ودعم واعتراف بعض الدول لإعادته للسلطة. وفق رأيه.

