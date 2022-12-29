محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش مع لجنة التخطيط بمجلس النواب توقعات الإنفاق لعام 2023

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمكتبه اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف، إن الاجتماع تناول مناقشة المختنقات التي تواجه الإنفاق العام لعام 2022 وتوقعات الإنفاق العام للعام 2023.

كما ناقش الاجتماع السياسات الممكن اتباعها لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بعدم تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة حتى اعتماد ميزانية عام 2023.

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