مُحارب تحدى كبر سنه وشارك في معركة الكرامة – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

تعرفنا سويًا خلال الجزء الأول والثاني من قصة الحاج أحمد عبدالنبي محمد، على بدايات انطلاق فكرة الكرامة، وكيف بدأت تتجسد على أرض الواقع، وأصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا للعناصر الإرهابية في كل شبر من الأراضي الليبية، وكيف خاض المحاربون في صفوف الجيش الوطني أولى المعارك محاولين اقتحام معسكر الرجمة بأبسط وأقل الإمكانات، وخلال الجزء الثالث والأخير من قصة الحاج أحمد، سنغوض في تفاصيل المعارك، والاقتحامات التي نفذتها القوات المسلحة.

ففي الجزء الثاني من الحكاية، وصلنا عند نقطة محاولة عناصر الجيش الوطني اقتحام المعسكر، وبالفعل تمكنوا من ذلك، إلى أن وصلتهم تعليمات من القيادة العُليا، تقضي بضرورة التراجع.

يتحدثُ الحاج أحمد.. بعد انسحابنا توجهنا إلى منطقة الرج والتقينا العميد ابراهيم صالح الطيب، الذي كان يشغل منصب آمر المعسكر حينها، وفور وصولنا تشاورنا

هل نبقى أم نخرج من المعسكر؟

ومن ثمّ انضمت لنا مجموعة اللواء سالم رحيل «حينها كان عقيد»، وبعد تلك الفترة دخلنا في سلسلة من المعارك الشرسة ضد التنظيمات الإرهابية، وخضنا معهم معارك ضارية، ومن بينها «معركة بنينا، ومعركة سيدي منصور، ومعركة سي راف الله، ومعركةالبمبه»، وسقط إثرها عديد الشهداء، كما كان هناك جرحى بأعداد كبيرة في صفوفنا، ولكن هذا الأمر لم يثنينا عن المواصلة.

يواصل الحاج أحمد عبدالنبي الحديث قائلاً : بعد عدد من المعارك الطاحنة، انتقلنا ككتيبة 309 من بنغازي إلى طبرق حيثُ شكلنا هناك رتلًا مسلحًا، كما قمنا بجمع السلاح من مدن مختلفة في الشرق مثل المرج -البيضاء)

ومن ثمّ اتجهنا للرجمة ثم قمينس لإغلاق الطريق الغربي، ولمنع إلتفاف الجماعات الإرهابية، أذكر جيدًا كيف تمكن من دحر الجماعات الإرهابية في هذه المعركة، وكانت حصيلة الشهداء هي شهيدين وجريحين من صفوفنا.

أما عن المواقف المؤثرة التي عاشها الحاج أحمد في تلك الفترة، فقال :

«في يوم من الأيام كنا متجهين إلى طريق المطار، أنا وعدد من القادة العسكريين كنا نقفُ مع الراحل “فتحي ميلود الفرجاني، وتم الاعتداء علينا برصاص الجماعات الارهابية، إذ تمت اصابتي مُباشرةً في وجهي، واكتفيت بتضميد الإصابة لحظيًا بامكانات بسيطة، و من شدة إيماني بالقضية وما تحملهُ وتمثله لي ولكل الليبيين، لم اكترث وواصلت التقدم يومها على الرغم من إصابتي.

يتحدثُ الحاج أحمد عن فترة بقاء القوات المسلحة وصمودها في وجه العناصر الإرهابية، على الرغم من قلة إمكاناتها، قائلاً : «صمدنا في منطقة بنينا حوالي 15 يومًا، لم يتمكن داعش من دخولها.»

وفي ختام قصة الحاج أحمد عبد النبي، وجه رسالةً إلى كل من يهمه الأمر من الجهات الفاعلة في البلاد، كان فحواها أن «الكتيبة 309 تعيشُ حالةً من التهميش طالت عددًا من أفرادها، على الرغم من أنها

قدمت الكثير خلال فترة المعارك ضد الجماعات الارهابية، ووقف أبطالها في وحه العدو الباغي، وواجهُوه حتى وصلوا إلى مدينة رأس لانوف وسرت» داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بهم، خصوصًا الجرحى الذين تعرضوا لإصابات بالغة أدت إلى بتر أطرافهم وخسارة أعينهم، ولم يتلقوا العلاج الكافي والمُنصف لهم.