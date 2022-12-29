رئيـس الحكومـة يستعرض أداء وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة

عقـد رئيـس الحكومـة فتحي باشـاغا اليوم الخمـيس في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال.

الاجتماع استعرض المختنقات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات، في إطار جهوده الحثيثة لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة.

كما ناقش المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية.