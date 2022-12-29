بدء قبول طلبات اعتماد مراقبي انتخابات بلديتي غريان والعربان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية شروعها في قبول طلبات تسجيل واعتماد المراقبين المحليين والدوليين الراغبين في مراقبة انتخابات المجلس البلدي بلديتي غريان والعربان ابتداء من اليوم الخميس.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عبر مكتبها الإعلامي أن إجراءات التسجيل تتم أمام اللجنة الفرعية ببلديتي غريان والعربان خلال ساعات الدوام الرسمي، ويشترط أن تكون المنظمات معتمدة لدى مفوضية المجتمع المدنى ويكون مجال مراقبة الانتخابات ضمن نظامها الأساسي.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل عبر نموذج التسجيل الإلكتروني لمنظمات المراقبة والمراقبين، ومشاركة النماذج الخاصة باشتراطات التسجيل سواء نموذج اعتماد المنظمة أو نموذج اعتماد المراقب.