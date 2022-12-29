الكبير ولجنة الموازنة العامة بمجلس النواب تبحث تحريك عجلة الاقتصاد

العنوان-طرابلس

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمقر المصرف في طرابلس، أربعة ملفات مالية واقتصادية مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب.

وناقش الاجتماع المختنقات التي تواجه الإنفاق العام لعام 2022 وتوقعات الإنفاق العام للعام 2023 والسياسات الممكن اتباعها لإنعاش الاقتصاد الليبي وتحريك عجلة الاقتصاد، ودعم جهود المصرف المركزي في الإفصاح والشفافية.

وسبق أن اجتمع الكبير مع لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش، وعضوية النواب عامر عمران وعبدالمنعم بالكور، ومحمد الفويرس وخليفة الدغاري، في 4 ديسمبر الجاري، بمقر المصرف المركزي في طرابلس.