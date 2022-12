ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة الأخبار التي تفيد بتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على المواد الخلافية.

بن شرادة بيّن وفقًا لقناة “ليبيا الحدث”، أن الحل في ليبيا سيكون في الذهاب الى حوار سياسي، وهذا ما يلمح به المجتمع الدولي، وخاصة في بياناته الأخيرة التي تفيد بأنه حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة الذهاب إلى جولة حوار جديدة وطريق بديل.

وأشار إلى أن من اربك المشهد الليبي هو المجتمع الدولي، مؤكدًا أن مجلسي النواب والدولة توصلا إلى حل شامل في فبراير الماضي، بما فيه المواد الخلافية، وإحالتهما إلى الاستفتاء كمشروع دستوري كامل، يحال إلى الاستفتاء وبخارطة طريق واضحة ولمدة سنة وأربعة أشهر، وتمت دسترة هذا الاتفاق.

واستطرد في حديثه: “للأسف المجتمع الدولي الذي يتحدث عن العراقيل والمجلسين، هو من أفسد هذا الاتفاق، ووجد ضالته من الليبيين ممن لا يريد الاتفاق ولا الانتخابات ومن لا يريد بناء الدولة”.

Shares

The post بن شرادة: الحل في ليبيا سيكون في الذهاب إلى حوار وهذا ما يلمح له المجتمع الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية