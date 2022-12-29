للتخلص من "الكرش".. 5 أطعمة تناولها و5 أحذرها

مع اقتراب العام الجديد، يحرص الكثير من الناس على وضع أهداف يسعون لتحقيقها في 2023، ومن أبرزها الرشاقة، لذا قدم أخصائيو تغذية مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالأطعمة التي يجب تناولها وأخرى ينبغي الابتعاد عنها، للتخلص من الكرش والحصول على “بطن مسطحة”.

وقالت أخصائية التغذية الأسترالية، سوزي بوريل، إنه “من الطبيعي تماما أن تشعر بالانتفاخ قليلا في هذا الوقت من العام، بعد كل الأكل والشرب خلال فترة عيد الميلاد”.

لكن من خلال تضمين عدد قليل من “الأطعمة الخارقة”، وإزالة بعض الأطعمة الأخرى، يمكنك تقليل الانتفاخ والتخلص من “مظهر الكرش”.

أطعمة ابتعد عنها:

الخضراوات الصليبية

المياه الغازية والمشروبات الغازية

العلكة

الوجبات الآسيوية السريعة

الأطعمة المالحة

أطعمة أحرص على تناولها

مثلما نصحت خبيرة التغذية بالابتعاد عن أطعمة معينة لتجنب الانتفاخ، فقد دعت إلى إضافة بعض العناصر لحميتك الغذائية، هي:

الزبادي

شاي النعناع

الحبوب المعتمدة على النخالة

الخيار والكرفس والفجل

البطيخ والتوت