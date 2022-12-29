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عائلة أبوعجيلة: حكومة الدبيبة تقف ضدنا في القضية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عائلة بوعجيلة مسعود، أن حكومة الدبيبة لم تقدم لهم يد العون في قضية المواطن الليبي الذي أرسل للمحاكمة في أمريكا، مشيرة إلى أنها لا تريد التواصل معها ولكن لا يمنع أن تقدم واجباتها تجاهه حتى عن طريق وسيط.

وقالت العائلة، في تصريحات صحفية لها: “حكومة الدبيبة لم تلتفت لمطالبنا في توفير التأشيرات للسماح لنا بزيارة بوعجيلة ولم تتكفل حتى بمصاريف المحامي المكلف بمتابعة القضية”.

وأضافت “الجهات الدبلوماسية في أي دولة من المفترض أن تقدم واجبها وفق القانون ولكنها لا تحرك ساكنا إرضاءً لحكومة الدبيبة التي تقف ضدنا في القضية”.

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صحيفة الساعة 24

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