وجهها من محبسه.. عائشة القذافي تنشر رسالة خاصة من صدام حسين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
29 December, 2022
نشرت عائشة ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي رسالة من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كتبها بخط يده من سجنه قبل إعدامه.
وبحسب “الصفحة الإعلامية الناطقة بإسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي” فإن الدكتورة عائشة معمر القذافى تنشر لأول مرة رسالة الشهيد صدام حسين في سجنه قبل إعدامه قائلة كما تشعر بالفخر أرادت مشاركتكم هذا الوسام الجديد.
إلى نص الرسالة التي كتبت في 26 أكتوبر 2006
قد انتخت عائشةُ وارتجف الضرُّ
وإذ تبسّمت فقد أشرق الفجرُ
فتباشرت قبّرات في أعشاشهن
إذ أضاقهن ثقل مجدبها المرُّ
كان انتخاؤها مرهمٌ في جرح عمّ
ها فتزحزح عن محوره العصر
لا تبتئسي عائشة إخوانك صيدٌ
لهم في ساحها كرٌّ يتبعه كرُّ
وحيث تنبّهت العروبة انتصرت
وإذا غفل أهلها يفجرُ المفرُ
فاعضدي أخواتك واسندي رجالها
حضورٌ لأمتنا في الحقِّ مسفرُ
ما ذرَّ الباطل قرنه إلّا نهرناهُ
وجرّدنا سيفنا ونصله أحمرُ
تعرفنا الساحات حيث اشتدَّ طيب
ها ، في ساح المجدِ لنا كرٌّ وظفرُ
حربٌ مؤمنون ما خذلنا عهودنا
وغير الطاهر في نارها يطهرُ
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