وجهها من محبسه.. عائشة القذافي تنشر رسالة خاصة من صدام حسين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

نشرت عائشة ابنة الزعيم الراحل معمر القذافي رسالة من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كتبها بخط يده من سجنه قبل إعدامه.

وبحسب “الصفحة الإعلامية الناطقة بإسم عائلة القائد الشهيد معمر القذافي” فإن الدكتورة عائشة معمر القذافى تنشر لأول مرة رسالة الشهيد صدام حسين في سجنه قبل إعدامه قائلة كما تشعر بالفخر أرادت مشاركتكم هذا الوسام الجديد.

إلى نص الرسالة التي كتبت في 26 أكتوبر 2006

قد انتخت عائشةُ وارتجف الضرُّ

وإذ تبسّمت فقد أشرق الفجرُ

فتباشرت قبّرات في أعشاشهن

إذ أضاقهن ثقل مجدبها المرُّ

كان انتخاؤها مرهمٌ في جرح عمّ

ها فتزحزح عن محوره العصر

لا تبتئسي عائشة إخوانك صيدٌ

لهم في ساحها كرٌّ يتبعه كرُّ

وحيث تنبّهت العروبة انتصرت

وإذا غفل أهلها يفجرُ المفرُ

فاعضدي أخواتك واسندي رجالها

حضورٌ لأمتنا في الحقِّ مسفرُ

ما ذرَّ الباطل قرنه إلّا نهرناهُ

وجرّدنا سيفنا ونصله أحمرُ

تعرفنا الساحات حيث اشتدَّ طيب

ها ، في ساح المجدِ لنا كرٌّ وظفرُ

حربٌ مؤمنون ما خذلنا عهودنا

وغير الطاهر في نارها يطهرُ