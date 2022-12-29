رئيسة وزراء إيطاليا: استقرار ليبيا “أمر بالغ الأهمية”

العنوان-روما

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، على أن استقرار ليبيا أمر “بالغ الأهمية” و”حاسم”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، في خطاب ختامي لـ2022، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا “قضية حاسمة”، مضيفة: “التقيت بوزيرة الخارجية (نجلاء المنقوش) وتحدثت مرتين مع رئيس الوزراء (عبد الحميد) الدبيبة وأثرت القضية مع محاورينا بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وأشارت ميلوني إلى أن”إيطاليا تساعد” في النقاش حول العمليات الدستورية. وشدّدت كذلك على ضرورة مكافحة “المهربين والتدفقات غير النظامية” للمهاجرين.