ليبيا – علق الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح على حالة الفوضى الأمنية المتزايدة وظاهرة الاغتيالات المستمرة التي تشهدها بعض المدن الليبية.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال: “مع الفوضى الأمنية المتزايدة وظاهرة الاغتيالات المستمرة، هل أصبحت مدينة الزاوية سنة 2022 هي مدينة درنة سنة 2012؟”.

Shares

The post الجارح: هل أصبحت مدينة الزاوية سنة 2022 هي مدينة درنة سنة 2012؟ first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية