رئيسة الوزراء الإيطالية: استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، على أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية وحاسم بالنسبة لإيطاليا.

وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا خلال كلمتها أثناء مؤتمر نهاية العام الصحفي، إلى أن بلادها تجري حوارات مع كل المهتمين بالأزمة الليبية على المستوى الدولي.

وقالت ميلوني، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا “قضية حاسمة”، مضيفة: التقيت بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وتحدثت مرتين مع رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وأثرت القضية مع محاورينا بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفتت ميلوني، إلى أن إيطاليا تساعد في النقاش حول العمليات الدستورية، ومشددة كذلك على ضرورة مكافحة المهربين والتدفقات غير النظامية للمهاجرين.

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