نصية: جميع الأطراف لا تريد الانتخابات وهذا جوهر الأزمة

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن جلسة المجلس الاثنين ستناقش مسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، والمسـار الدستوري يجب أن يسمو عن أي خلافات بين مجلسي النواب والدولة.

أضاف نصية، في تصريحات صحفية أن الإشكال الأساسي للأزمة السياسية هو الخلاف حـول انتخاب الرئيس، و نتوقع أن يعود التواصل مع مجلس الدولة عقب تعهد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بعدم إقرار قانون المحكمة الدستورية.

وتابع نصية: “عبد الله باتيلي ساهم في تجميد العملية السياسية بدل تحريكها، وجميع الأطراف لا تريد الانتخابات الرئاسية وهذا جوهر الأزمة”.