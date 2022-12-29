فصل الكهرباء عن تيجي والجوش ونالوت أيام الجمعة والسبت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التيار عن مناطق (تيجي، الجوش، ونالوت) لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات صباح يومي غد الجمعة وبعد غد السبت وذلك لتشغيل المحطة الجديدة جهد 66ك.ف الرويس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تشغيل المحطة الجديدة يتطلب عزل محطة الرويس القديمة لتأمين موقع عمل المحطة الجديدة، مما يستلزم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (تيجي، الجوش، نالوت) لمدة من ساعتين إلى ثلاث ساعات خلال الفترة الصباحية من يومي الجمعة والسبت .

كما تتواصل أعمال الصيانة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الرويس بالجبل الغربي والتي تشمل صيانة محول الخدمات رقم (1) وتغيير مصفيات مداخل الهواء، وإجراء الكشف الدوري على الوحدة والتي ستدخل على الشبكة الكهربائية في القريب العاجل بقدرة إنتاجية ( 156 ميجاوات) لدعم الشبكة الكهربائية .