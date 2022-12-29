خلال لقائه شكشك.. المشري يؤكد دعم مجلس الدولة لجهود الأجهزة الرقابية

العنوان-طرابلس

بحث رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، و رئيسَ ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الملفات المالية والإدارية وأهمية متابعة آلية عملها.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم الخميس، ناقش اللقاء سبل تحسين أداء مؤسسات الدولة؛ صونا لمؤسسات الدولة من التجاوزات وتعزيزا لمبدأ الشفافية.

وأكد المشري خلال اللقاء على دعم المجلس الأعلى للدولة لجهود الأجهزة الرقابية للقيام بدورها ضمن القوانين والتشريعات النافذة.

وحضر اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء النائب الثاني لرئيس المجلس، عمر بو شاح، والأمين العام لمنظمة الأربوساي، نجيب القطاري، والمشرف العام للمنظمة، فيصل ماني.