الطبلقي: جلسة الاثنين القادم ستناقش الوضع السياسي الراهن واستئناف الحوار مع مجلس الدولة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إنه سيتم في جلسة يوم الإثنين القادم مناقشة الوضع السياسي الراهن.

الطبلقي أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه من المتوقع أيضًا مناقشة استئناف الحوار مع مجلس الدولة، واتفاق عقيلة والمشري.

وبيّنت أن المجلس سينظر في القوانين الموجودة في جدول الأعمال السابق، كقانون النقابات والروابط المهنية، وقانون الرياضة وغيرها من القوانين.

