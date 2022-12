أحداث الزاوية.. تشكيل غرفة أمنية موسعة لتأمين المدينة، عقب اجتماع ترأسه اللافي

أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات “بشير الأمين” قرارا بتشكيل غرفة أمنية في الزاوية يترأسها مدير الأمن بالمدينة وبعضوية رؤساء 10 أجهزة أمنية وعسكرية.

وأكد القرار على أن الغرفة المشكلة ستعمل على ضبط الأمن بالزاوية وتنفيذ أوامر النيابة العامة ومكافحة التهريب والتعامل مع أي طارئ من شأنه الإخلال بالأمن.

وجاء قرار تشكيل الغرفة، عقب اجتماع أمني وعسكري رفيع ترأسه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وحضره رئيس الأركان محمد الحداد، ورئيس المخابرات حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية “صلاح النمروش”.

واتفق المجتمعون على تفعيل الغرفة الأمنية بأسرع وقت، والقبض على المجرمين وتسليمهم للجهات القضائية، وفتح الطريق العام، واستئناف خطوط سير توزيع الوقود.

من جانبه، قال المحامي العام هشام احمودة إن الغرفة الأمنية ستعمل بالتنسيق مع النيابة العامة بالمنطقة الغربية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية واستباب الأمن بالمنطقة الغربية.

واستعرض المجتمعون الأوضاع الأمنية بالمدينة، والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات.

