المجلس الرئاسي الليبي يوجه بضبط المجرمين والمجاهرة بالأمن في الزاوية والمنطقة الغربية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً بمديرية أمن الزاوية، مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية.

وضم الاجتماع كل من المحامي العام، المستشار هشام حمودة، رئيس الأركان بحكومة الوحدة، محمد الحداد، رئيس جهاز المخابرات، حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، صلاح النمروش، بحضور عميد بلدية الزاوية، ومدير الأمن بمدينة الزاوية.

وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضرورة المجاهرة بالأمن، والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب، والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية في مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وكل مناطق ليبيا من أجل استتباب الأمن، وتحقيق الاستقرار.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية بالمدينة، والمنطقة الغربية، والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بالمديريات، وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

بدوره أعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية.

Trending اجتماع موسع في طرابلس لمتابعة الإنفاق الحكومي وإجراءات الإفصاح والشفافية

كما تم الاتفاق على ضرورة المجاهرة بالأمن واستتبابه داخل مدينة الزاوية، والمنطقة الغربية، وتفعيل الغرفة الأمنية بأسرع وقت، بترصد المجرمين، والقبض عليهم بالتعاون بين الأجهزة الأمنية، وتسليمهم للجهات القضائية، وفتح الطريق العام، واستئناف خطوط سير توزيع الوقود، من شركة الزاوية لتكرير النفط.