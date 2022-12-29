بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وجاء في نص المرسوم الذي نقلته “سبوتنيك”: “عين أيدار أغانين رشيدوفيتش سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا”.

وأعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.