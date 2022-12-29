رئيسة الوزراء الإيطالية: أبلغت الدبيبة والمنقوش وبايدن أهمية تجديد الشرعية في ليبيا 

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية “جيورجيا ميلوني” الخميس إن الاستقرار في ليبيا يمثل قضية حاسمة لبلادها، مضيفة أن إيطاليا تسهم في النقاش الدائر حول القاعدة الدستورية لتجديد شرعية السلطات الليبية والتصدي لتدفق الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

وأشارت “ميلوني” في مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة نهاية العام، بالعاصمة روما إلى أن نقاشاتها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” كذلك مع الرئيس الإمريكي “جو بايدن” ركزت على هذا الموضوع.

ولفتت “ميلوني” إلى أن إيطاليا يمكن أن تلعب دورا رائدا في البحر المتوسط وتحافظ على علاقتها مع الجميع خاصة الصين وروسيا وتركيا كما يمكن أن تكون بوابة أوروبا للطاقة المنتجة من إفريقيا.