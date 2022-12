الحامي: استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري سيكون بعد التصويت على آلية وشروط استئنافه

ليبيا – أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري سيكون بعد جلسة للمجلس يتم فيها التصويت على آلية وشروط استئناف الحوار.

الحامي أوضحت في تصريح لمنصة “فواصل” أنه من أهم الشروط: حكم الدائرة الدستورية المقدم من المجلس في قانون إنشاء محكمة دستورية ببنغازي، أو إلغاء مجلس النواب للقانون في جلسة رسمية.

