حفر الموت تكشف عن ضحيتين جديدتين.. رابطة ضحايا ترهونة توضح تفاصيل المأساة

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هوية المفقودين خيري بالحاج ومحمد بالحاج، اللذين اختطفتهما مليشيا الكاني عام 2019.

وأوضحت الرابطة أن المفقودين عُثر عليهما عام 2021 في المقابر الجماعية بموقع المكب العام في ترهونة، وجرى التعرف على هويتهما عبر تحليل الحمض النووي.

وذكرت الرابطة أن المفقودين شوهدا آخر مرة في سبتمبر عام 2019 داخل سجن القضائية بمدينة ترهونة عند زيارة عائلتيهما لهما.

وتابعت الرابطة أن خيري بالحاج كان يعمل موظفا بمستشفى السبيعة التابع لوزارة الداخلية، فيما يعمل محمد بالحاج شرطيا بالدعم المركزي جنوب طرابلس، وأن الضحيتين يقيمان بمنطقة قصر بن غشير.

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة

