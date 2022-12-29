“النويري” يناقش مع الأمين العام لمنظمة “أربوساي” الدور الرقابي لمجلس النواب الليبي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، اليوم الخميس، بمكتبه في فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “أربوساي” نجيب القطاري، والمشرف العام للمنظمة، فيصل ماني، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تناول مُناقشة الشق الرقابي في عمل مجلس النواب، حيث تم استعراض تطور الديوان الرقابي في البلدين، من حيث إعادة بناء الكادر القادر على المتابعة والمراقبة وتطوير منهجيات الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى التحول الرقمي والاستعانة بالتقنية الحديثة في العمل الرقابي.

من جانبه أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة التنسيق بين الجهازين الرقابيين في البلدين الشقيقين والاستفادة من تجاربهما و التعاون بينهما والتنسيق في كل المحافل الدولية بما يعود على ليبيا وتونس بالتطور والتقدم وهنأهما على الاتفاقية المبرمة بينهما الأيام الماضية.

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